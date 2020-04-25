В Каменке груженный щебнем состав сошел с рельсов

Пять километров железной дороги в Каменке могут навредить строительству автомобильных дорог во всем регионе. Небольшой участок пути находится в опасном состоянии, но активно эксплуатируется.
«ДРСУ, которое выполняет соответствующий региональный и федеральный заказ на ремонт и постройку новых автодорог, активно получает щебень на свои пути необщего пользования. Как показала прокурорская проверка, пути находятся в ненадлежащем состоянии и не отвечают требованиями безопасности движения железнодорожного состава», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.
На участке в некоторых местах отсутствуют крепления - их просто украли. В 2020 году здесь произошло уже два схода подвижного состава. Первый случай был в феврале.
Руководство ДРСУ после ЧП выводов не сделало, и вот - новое: локомотив, тащивший за собой 20 вагонов со щебнем по плохо закрепленным рельсам, сошел с них.
В настоящее время руководитель каменской дорожно-строительной организации привлечен к административной ответственности. Ведется ремонт путей.
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100 тонн один вагон,гнилые шпалы,все верно.