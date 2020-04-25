В Каменке груженный щебнем состав сошел с рельсов

25.04.2020 | 18:45

Пять километров железной дороги в Каменке могут навредить строительству автомобильных дорог во всем регионе. Небольшой участок пути находится в опасном состоянии, но активно эксплуатируется.

«ДРСУ, которое выполняет соответствующий региональный и федеральный заказ на ремонт и постройку новых автодорог, активно получает щебень на свои пути необщего пользования. Как показала прокурорская проверка, пути находятся в ненадлежащем состоянии и не отвечают требованиями безопасности движения железнодорожного состава», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

На участке в некоторых местах отсутствуют крепления - их просто украли. В 2020 году здесь произошло уже два схода подвижного состава. Первый случай был в феврале.

Руководство ДРСУ после ЧП выводов не сделало, и вот - новое: локомотив, тащивший за собой 20 вагонов со щебнем по плохо закрепленным рельсам, сошел с них.

В настоящее время руководитель каменской дорожно-строительной организации привлечен к административной ответственности. Ведется ремонт путей.