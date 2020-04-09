В пожаре на окраине Пензы погиб щенок

09.04.2020 | 18:48

Станция Арбеково - деревня в городе. Вечером старая изба, расположенная на окраине живописного леса, сгорела. Дому было лет 70, все это время в нем жили три поколения семьи. На пульт дежурного МЧС сигнал о беде поступил в 17:44. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели.

«По прибытии было установлено, что открытым огнем горит частный жилой дом, а также надворные постройки. В кратчайшие сроки данный пожар был ликвидирован. Пожарные не допустили распространения огня на соседние жилые строения. На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 22 человека личного состава», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Хозяев дома, пожилой супружеской пары, в момент возгорания не было на месте - ушли в гости к сыну. Теперь вся семья ломает голову, отчего загорелся любимый отчий дом. Однако есть предположения.

Одна из предварительных причин пожара - электрическая плитка. Судя по всему, хозяин забыл ее выключить перед уходом, а в избе остался игривый щенок. Видимо, он шалил и уронил прибор, от чего пошло возгорание. Животное погибло в огне.

В тот вечер был сильный ветер и пламя перекинулось на соседние дворовые постройки. Сгорел сарай.

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