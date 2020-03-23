В Заречном проводится проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним местным жителем.
По сообщению портала «Заречье сегодня», инцидент произошел на улице Конституции. 17-летний юноша упал с крыши одноэтажного здания и травмировал позвоночник.
«Что он на этой крыше делал? Селфи или кульбит? Что его ждет впереди? Длительное лечение на больничной койке», - утверждает «Заречье сегодня».
Следить за тем, чтобы технические этажи и крыши домов были закрыты, должны их собственники или управляющие компании. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить, обеспечил ли владелец здания на улице Конституции безопасность объекта.
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Здоровья подростку!Зачем он полез на эту крышу?17-лет не маленький мальчик-должен был думать о последствиях!