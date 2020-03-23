23.03.2020 | 08:45

В Заречном проводится проверка по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним местным жителем.

По сообщению портала «Заречье сегодня», инцидент произошел на улице Конституции. 17-летний юноша упал с крыши одноэтажного здания и травмировал позвоночник.

«Что он на этой крыше делал? Селфи или кульбит? Что его ждет впереди? Длительное лечение на больничной койке», - утверждает «Заречье сегодня».

Следить за тем, чтобы технические этажи и крыши домов были закрыты, должны их собственники или управляющие компании. Теперь сотрудникам правоохранительных органов предстоит проверить, обеспечил ли владелец здания на улице Конституции безопасность объекта.

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