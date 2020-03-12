12.03.2020 | 16:05

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти 89-летнего пензенца. Трагедия случилась на улице Собинова.

Живший на третьем этаже дома № 4 пенсионер выпал из окна собственной квартиры.

Утром 12 марта его тело рядом со зданием обнаружили соседи и вызвали правоохранителей.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказала порталу PenzaInform.ru старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

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