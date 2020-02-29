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Происшествия | В Пензе эвакуировали 26 человек из-за пожара в подвале

29.02.2020|10:25
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Ранним утром субботы, 29 февраля, в Пензе произошел пожар, из-за которого спасателям пришлось эвакуировать людей.

Сигнал о возгорании в двухэтажном кирпичном доме в Жемчужном проезде поступил на пульт дежурного МЧС в 5:53. На борьбу с огнем прибыли 11 пожарных на 3 спецавтомобилях. Также к дому прибыли 2 сотрудника Росгвардии - наряд вневедомственной охраны, получивший тревожное сообщение.

«Росгвардейцы обошли все квартиры, предупреждая граждан о необходимости покинуть здание. Всего дом покинули 26 человек», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что из зоны задымления было эвакуировано 12 жителей, в том числе 2 детей.

Как выяснилось, в подвале дома загорелся мусор. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Пожарные ликвидировали возгорание, никто из людей не пострадал.

8 февраля в Кузнецке полыхнуло в квартире в доме № 12 на улице Белинского. Пожарные спасли 6 жильцов подъезда, в том числе 2 детей. 8 человек были эвакуированы.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость|29.02.2020 10:51|

Не было замка на двери подвала и вездесущие бомжары атакуют?

Гость|29.02.2020 11:08|

кирпичном доме в Жемчужном подъезде поступил на пульт дежурн

Подъезд жемчугом отделан? Журналисты! Читайте, что пишите!

Гость|29.02.2020 11:13|

Гость писал(a):

Подъезд жемчугом отделан?
Я дурак и то догадался, что Жемчужный проезд. И тебе теперь объяснил. Я гений!

Гость|29.02.2020 11:15|

penzainform.ru писал(a):

в Жемчужном подъезде
ХАХАХАХА

Гость|29.02.2020 11:24|

Мы в 90-х там с геями собирались пока замок не накинули.

Гость|29.02.2020 11:37|

дурак и то догадался, что Жемчужный проезд. И тебе теперь объяснил. Я гений!

Для тебя, дурака, поясняю....Прекрасно знаю этот проезд, в районе Автовокзала. Пост о том, что журналисты не читают, что пишут.

Гость|29.02.2020 11:41|

В Жемчужном подъезде))) А между тем, в заводском районе все такие вот двухэтажки посносили, а где выселили на выселки, где дома рушатся...

Имя: Гость
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