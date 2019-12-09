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Происшествия | В Кузнецке ВАЗ-2110 сбил 27-летнюю сотрудницу полиции

09.12.2019|09:53
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В Кузнецке выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала сотрудница полиции.

«Инцидент произошел 8 декабря в 17:15 напротив дома № 54 на улице Леваневского. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 - мужчина 1966 года рождения - в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода произвел наезд на сотрудника полиции», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В тот момент 27-летняя женщина в форменной одежде, находившаяся при исполнении служебных обязанностей, переходила проезжую часть. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», - резюмировали в УМВД.

Фотография с места ДТП появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «ВКонтакте». Кузнечане написали, что одной из причин инцидента могло стать плохое уличное освещение.

«При таком освещении в городе это не удивительно. Фонари обозначают сами себя, ни под ними, ни в округе ничего не видно. И светят не на всех участках», - констатировала одна из жительниц Кузнецка.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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Гость|09.12.2019 10:15|

Губернатор! Каждый день на пешеходных переходах убивают и калечат людей. Вот начали сбивать Ваших(людей в форме). Когда наведёте порядок? Может помогут кадровые перестановки? Вы отвечаете за город и область?

Гость|09.12.2019 10:17|

На местах все свои и убрать некого.

Имя: Гость
Комментарий:

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