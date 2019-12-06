06.12.2019 | 09:52

В четверг, 5 декабря, в Бессоновке пятилетний ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии.

По предварительным данным, в 7:45 у дома № 199 на улице Центральной в Бессоновке столкнулись два ВАЗа седьмой модели. Одним из них управлял 27-летняя женщина, другим - 30-летний мужчина.

Мальчик 2014 года рождения, находившийся в салоне «семерки» под управлением мужчины, получил телесные повреждения. Бригада скорой помощи доставила его в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.