04.12.2019 | 08:58

В ночь с 3 на 4 декабря в Заречном произошел пожар. Сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома № 50 на улице Ленина поступило на центральный пункт пожарной связи в 0:15.

«На место незамедлительно выехали 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной подготовки и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, «Лада-Приора» горела открытым огнем. Существовала угроза, что пламя перекинется на припаркованные рядом машины. Однако благодаря действиям сотрудников МЧС этого не произошло.

В результате общая площадь пожара составила 6 кв. м. Транспортное средство не подлежит восстановлению.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание автомобильного электрооборудования.