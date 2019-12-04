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Происшествия | В Заречном ночью сгорела «Лада-Приора»

04.12.2019|08:58
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В ночь с 3 на 4 декабря в Заречном произошел пожар. Сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома № 50 на улице Ленина поступило на центральный пункт пожарной связи в 0:15.

«На место незамедлительно выехали 4 единицы спецтехники и 14 человек личного состава», - сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной подготовки и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову.

К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, «Лада-Приора» горела открытым огнем. Существовала угроза, что пламя перекинется на припаркованные рядом машины. Однако благодаря действиям сотрудников МЧС этого не произошло.

В результате общая площадь пожара составила 6 кв. м. Транспортное средство не подлежит восстановлению.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание автомобильного электрооборудования.

Источник — фото ФПС № 22 МЧС России
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Гость|04.12.2019 09:03|

На "чужое" место поставил?

Гость|04.12.2019 09:14|

Немного подшаманить и в путь

Гость|04.12.2019 09:42|

Гость писал(a):

Немного подшаманить и в путь
Не, продать мол у дедушки стояла.

Гость|04.12.2019 09:56|

Лоси жгут машины ходить негде

Гость|04.12.2019 10:00|

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Приора»
Нет,ну а чего от бракованной хламовозки вы ещё ждали? Хорошо, что хоть машины не пострадали ! Выставить штраф за качели с пожарными, чермет на чермет! Можно сказать утилизация прошла штатно (если оплатит затраты на пожарных). Остальным нужно помнить, нельзя на брак устанавливать китайские самоделки, на машину всё равно похожа не будет, а вот пожар с повреждением машин ... возникнуть может!

Гость|04.12.2019 10:08|

Но есть и плюс ! В чермете дадут целых 10 т руб ! За страховку должны вернуть часть, два задних колеса можно тысячи за 3 продать. Опять же бензин не покупать и штрафов не будет ! А вырученные деньги можно будет купить комплект хороших лыж или слегка б/у велосипед !

Имя: Гость
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