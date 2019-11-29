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Происшествия | Полицейские установили личность человека, скончавшегося в Терновке

29.11.2019|11:28
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В Пензе установили личность мужчины, тело которого нашли в микрорайоне Терновка в пятницу, 29 ноября.

Снимки с места происшествия очевидец разместил в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что подробности ему не известны. Тело лежало между пешеходной дорожкой и проезжей частью на улице Терновского, неподалеку от школы № 59.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, умерший - мужчина 1947 года рождения. При предварительном осмотре на его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», горожанин мог скончаться от сердечной недостаточности.

Источник — фото 2 vk.com/sova_penza
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Гость|29.11.2019 11:41|

penzainform.ru писал(a):

неподалеку от школы № 59.
Дети обнаружили?

Гость|29.11.2019 11:52|

Гость писал(a):

Дети обнаружили?
какая хрен разница кто ...

Гость|29.11.2019 12:01|

Скажите, как его зовут?

Гость|29.11.2019 12:14|

Это уже второй случай за последнее время, до этого женщина на южной упала замертво....дожили, на улицах мрёт народ...жертвы оптимизации здравоохранения, не лечат народ, к кардиологу не попасть!

Гость|29.11.2019 12:22|

Гость 12.18 - дебилище!!!

Гость|29.11.2019 12:35|

Гость писал(a):

дожили, на улицах мрёт народ
Когда народ перестанет бухать и жрать всякую гадость, а будет заниматься спортом и саморазвиваться, то и никакие кардиологи нужны не будут.

А то привыкли - посадят себе сердце элементами сладкой жизни и бегут в больничку: господа врачи, сделайте за свою нищенскую зарплату, чтобы я был как новенький!

Гость|29.11.2019 12:41|

О очередной дурак нарисовался!

Гость|29.11.2019 12:57|

Ну и кто он?

Имя: Гость
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