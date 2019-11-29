29.11.2019 | 11:28

В Пензе установили личность мужчины, тело которого нашли в микрорайоне Терновка в пятницу, 29 ноября.

Снимки с места происшествия очевидец разместил в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что подробности ему не известны. Тело лежало между пешеходной дорожкой и проезжей частью на улице Терновского, неподалеку от школы № 59.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, умерший - мужчина 1947 года рождения. При предварительном осмотре на его теле не обнаружили видимых признаков насильственной смерти.

По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», горожанин мог скончаться от сердечной недостаточности.