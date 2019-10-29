Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|09:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  70.97  |  $  63.99

Происшествия | На улице Калинина произошла серьезная авария с «Яндекс.Такси»

29.10.2019|08:34
Печать

Утром во вторник, 29 октября, в Пензе произошла серьезная авария. Фотографии с места ДТП опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, инцидент произошел около 8:00 на перекрестке улиц Калинина и Металлистов, недалеко от торгового центра «Фортуна».

Одним из участников столкновения стал легковой автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», вторым – фургон. Оба получили серьезные повреждения. Пострадал ли в результате аварии кто-то из людей, пока неизвестно.

Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники ГИБДД. Они выяснят все обстоятельства аварии и ее причину.

ДТП привело к образованию затора. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, движение по улице Металлистов затруднено.

Источник — Фото № 2 и 3 vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|29.10.2019 08:48|

В какие 8:00, в 6:40 ехал уже развороченые стояли

Гость|29.10.2019 09:32|

Хотелось бы узнать,почему убирают ограждения между дорогой, и тротуаром ? Район Гидрострой,возле аэропорта,и возле торгового центра Куб. Там пешеходная зона,гуляют пожилые люди,молодые мамы с детьми в колясках. Это ведь не БЕЗОПАСНО,не дай Бог-авария,вылетит машина на тротуар,а там люди. Что важнее,человеческая жизнь,или автомобиль не повреждённый о металическое ограждение ? Хотелось бы,что бы АДМИНИСТРАЦИЯ сайта,Журналисты группы Пенза Информ,обратились с этим вопросом к администрации города.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 