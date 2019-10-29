29.10.2019 | 08:34

Утром во вторник, 29 октября, в Пензе произошла серьезная авария. Фотографии с места ДТП опубликованы в одной из пензенских групп в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, инцидент произошел около 8:00 на перекрестке улиц Калинина и Металлистов, недалеко от торгового центра «Фортуна».

Одним из участников столкновения стал легковой автомобиль с символикой «Яндекс.Такси», вторым – фургон. Оба получили серьезные повреждения. Пострадал ли в результате аварии кто-то из людей, пока неизвестно.

Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники ГИБДД. Они выяснят все обстоятельства аварии и ее причину.

ДТП привело к образованию затора. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 8:30, движение по улице Металлистов затруднено.