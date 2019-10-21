21.10.2019 | 17:47

Искореженный кузов, лобовое стекло в трещинах, по салону разлетелись детские игрушки - автомобиль побывал в серьезном ДТП.

В Неверкинском районе «Лада-Гранта» не удержалась на проезжей части. За рулем ВАЗа в момент аварии находился 37-летний шофер.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Лада-Гранта», женщина 1988 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Водитель и два несовершеннолетних пассажира данного автомобиля, мальчик 2007 года рождения и девочка 2015 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

В областном центре, на улице Ладожской, неподалеку от дома № 139, не смогли разъехаться две легковые машины. Столкнулись Kia Rio с символикой такси и Lada XRay. Иномаркой управлял молодой мужчина, авто отечественного производства - дама.

«Водители данных автомобилей получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - уточнил Валентин Новоженцев.