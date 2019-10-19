19.10.2019 | 09:56

Вечером в пятницу, 18 октября, очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о ДТП, случившемся на проспекте Победы в Пензе.

«Салют». Сбили, по ходу, насмерть», - прокомментировал горожанин фото, на котором запечатлен лежащий на проезжей части человек и собравшиеся вокруг люди.

В комментариях к посту другие очевидцы сообщили, что с мужчиной все в порядке. «Живой. Вышел из скорой сам», «Он живой и пьяный. Они всей компанией перелезли через забор и перебегали дорогу», - написали они.

Ставшие свидетелями ДТП пензенцы отметили, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Зебра расположена чуть дальше, в 50 метрах, «но им надо было прямо».

18 октября на улице Кижеватова под колеса автомобиля Peugeot, которым управлял водитель 32 лет, попала 35-летняя женщина. Она получила травмы и была доставлена в больницу.