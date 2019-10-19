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Происшествия | На проспекте Победы под колеса легковушки попал пешеход

19.10.2019|09:56
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Вечером в пятницу, 18 октября, очевидцы сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о ДТП, случившемся на проспекте Победы в Пензе.

«Салют». Сбили, по ходу, насмерть», - прокомментировал горожанин фото, на котором запечатлен лежащий на проезжей части человек и собравшиеся вокруг люди.

В комментариях к посту другие очевидцы сообщили, что с мужчиной все в порядке. «Живой. Вышел из скорой сам», «Он живой и пьяный. Они всей компанией перелезли через забор и перебегали дорогу», - написали они.

Ставшие свидетелями ДТП пензенцы отметили, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Зебра расположена чуть дальше, в 50 метрах, «но им надо было прямо».

18 октября на улице Кижеватова под колеса автомобиля Peugeot, которым управлял водитель 32 лет, попала 35-летняя женщина. Она получила травмы и была доставлена в больницу.

Источник — фото Сергея Синицына, vk.com/penza_live
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Гость|19.10.2019 10:26|

Опять идиоты под колёса бросаются.

Гость|19.10.2019 10:50|

Пешебыдло!

Гость|19.10.2019 10:54|

Куда смотрит ГИБДД, совсем перестало следить за пешеходами и велосипедистами!

Имя: Гость
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