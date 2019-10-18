18.10.2019 | 10:42

В пятницу, 18 октября, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 8:35 напротив дома № 18 32-летний водитель автомобиля Peugeot сбил женщину 35 лет.

«Пострадавшая получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 сентября напротив дома № 27 на той же улице под колесами Mazda 6, которой управляла 24-летняя горожанка, оказалась женщина 60 лет. Она получила травмы. Бригада скорой доставила ее в медучреждение.