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Происшествия | На улице Кижеватова водитель Peugeot сбил женщину

18.10.2019|10:42
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В пятницу, 18 октября, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 8:35 напротив дома № 18 32-летний водитель автомобиля Peugeot сбил женщину 35 лет.

«Пострадавшая получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

30 сентября напротив дома № 27 на той же улице под колесами Mazda 6, которой управляла 24-летняя горожанка, оказалась женщина 60 лет. Она получила травмы. Бригада скорой доставила ее в медучреждение.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|18.10.2019 11:14|

Были же раньше люди как люди, и вдруг, в одночасье ...

Гость|18.10.2019 11:16|

КОГДА ПЕРЕСТАНУТ ГИБНУТЬ И СТАНОВИТЬСЯ ИНВАЛИДАМИ ЛЮДИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕДОДАХ!

Гость|18.10.2019 11:21|

Там на этом пешеходном днём то никого не видно , а уж ночью и подавно

Гость|18.10.2019 11:35|

Гость писал(a):

КОГДА ПЕРЕСТАНУТ ГИБНУТЬ И СТАНОВИТЬСЯ ИНВАЛИДАМИ ЛЮДИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕДОДАХ!
Когда пешеходы начнут соблюдать ПДД!

Гость|18.10.2019 11:36|

Очередная жертва пропаганды ГИБДД по безответственности пешеходов.

Гость|18.10.2019 11:39|

Хоть один день пройдёт без того, чтобы жоповозы не убивали и не калечили людей??

Гость|18.10.2019 11:43|

Гость писал(a):

Хоть один день пройдёт без того, чтобы жоповозы не убивали и не калечили людей??
Хоть один день пройдет без того, чтобы жопоносники соблюдали ПДД и смотрели куда идут? За дураков потом людям отвечать.

Имя: Гость
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