В пятницу, 18 октября, на улице Кижеватова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
По предварительным данным, в 8:35 напротив дома № 18 32-летний водитель автомобиля Peugeot сбил женщину 35 лет.
«Пострадавшая получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
30 сентября напротив дома № 27 на той же улице под колесами Mazda 6, которой управляла 24-летняя горожанка, оказалась женщина 60 лет. Она получила травмы. Бригада скорой доставила ее в медучреждение.
Были же раньше люди как люди, и вдруг, в одночасье ...