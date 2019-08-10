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Происшествия | В Пензе волонтеры и родственники ищут 21-летнего Кирилла Кадушкина

10.08.2019|15:55
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В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 21-летнего горожанина Кирилла Александровича Кадушкина. О местонахождении юноши нет сведений с 8 августа.

Сообщение о его пропаже появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 10 августа.

Рост Кирилла Кадушкина - 184 сантиметра, телосложение нормальное, волосы короткие темно-русые, глаза зеленые. В день исчезновения на нем были темно-синие шорты, темная футболка, обувь - темные кеды.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Также до сих пор продолжаются поиски 66-летнего пензенца Петра Ивановича Воинкова. Пенсионер ушел из дома на улице Ульяновской 30 июля и до сих пор не вернулся.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|10.08.2019 16:20|

без наколок? странно

Имя: Гость
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