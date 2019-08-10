10.08.2019 | 15:55

В Пензе волонтеры и родственники разыскивают 21-летнего горожанина Кирилла Александровича Кадушкина. О местонахождении юноши нет сведений с 8 августа.

Сообщение о его пропаже появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в субботу, 10 августа.

Рост Кирилла Кадушкина - 184 сантиметра, телосложение нормальное, волосы короткие темно-русые, глаза зеленые. В день исчезновения на нем были темно-синие шорты, темная футболка, обувь - темные кеды.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Также до сих пор продолжаются поиски 66-летнего пензенца Петра Ивановича Воинкова. Пенсионер ушел из дома на улице Ульяновской 30 июля и до сих пор не вернулся.