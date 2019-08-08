08.08.2019 | 10:39

Родственники, полиция и волонтеры разыскивают 66-летнего жителя Пензы Петра Ивановича Воинкова. 30 июля он ушел из дома на улице Ульяновской и до сих пор не вернулся.

«Заявление об исчезновении гражданина поступило в полицию в 2:00 3 августа от родственника», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

На вид мужчине 65-70 лет, его рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, волосы седые. В день исчезновения на нем была синяя майка, темные спортивные брюки и черные кроссовки.

Из особых примет - татуировки, а также шрам в виде факела на правой руке.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Петра Воинкова, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8(800)700-54-52.