08.08.2019 | 17:51

В четверг, 8 августа, в Пензе случился пожар в дачном массиве на Барковке. Сигнал в областное ГУ МЧС России поступил в 16:45.

«В СНТ «Дружба-2» загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составила 4 на 4 квадратных метра», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе управления.

На тушение выехали пять пожарных на двух машинах.

«Пострадавших, спасенных, эвакуированных нет», - добавили в МЧС.

Ранее случился пожар в садоводческом товариществе «Дружба»: он начался в бане, а затем огонь распространился на крышу жилого дома. Выгорели второй этаж строения и баня полностью, люди не пострадали. По предварительной версии, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.