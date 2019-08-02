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Происшествия | В садоводческом товариществе в Кузнецком районе произошел пожар

02.08.2019|18:19
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В пятницу, 2 августа, в соцсети «ВКонтакте» появилось тревожное сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Вишневка» в Кузнецком районе.

На снимках запечатлена объятая огнем деревянная постройка. Пламя охватило довольно большую площадь.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали ЧП.

«Сообщение о пожаре в дачном домике поступило в 14:53. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники», - проинформировали в пресс-службе.

Дача полностью сгорела. При пожаре никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить его причины.

Источник — фото vk.com/podslushanokuzneck
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