02.08.2019 | 18:19

В пятницу, 2 августа, в соцсети «ВКонтакте» появилось тревожное сообщение о пожаре в садоводческом товариществе «Вишневка» в Кузнецком районе.

На снимках запечатлена охваченная огнем деревянная постройка. Пламя охватило довольно большую площадь.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России прокомментировали ЧП.

«Сообщение о пожаре в дачном домике поступило в 14:53. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На месте работали 10 человек и 3 единицы техники», - проинформировали в пресс-службе.

Дача полностью сгорела. При пожаре никто не пострадал. Специалистам предстоит выяснить его причины.