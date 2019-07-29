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Происшествия | В реке Пензе обнаружили тело 33-летнего рыбака

29.07.2019|16:03
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Следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака, обнаруженного в реке Пензе. Тело заметили случайные прохожие недалеко от дома на улице Локтионова в пятницу, 26 июля.

Мужчина был в одежде. В руках у него нашли рыболовный крючок, на берегу - пакет с рыбой и рюкзак со снастями.

Личность погибшего удалось установить только 28 июля. Им оказался 31-летний житель Пензы.

«При осмотре каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, его смерть наступила от механической асфиксии при утоплении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда следователи выяснят, как произошла трагедия, будет принято процессуальное решение.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|29.07.2019 16:17|

33-летним рыбаком оказался 31-летний житель Пензы.

Гость|29.07.2019 16:23|

33 годков плюс-минус.

Гость|29.07.2019 16:24|

Гость писал(a):

33-летним рыбаком оказался 31-летний житель Пензы.
бугага

Имя: Гость
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