29.07.2019 | 16:03

Следователи выясняют обстоятельства смерти рыбака, обнаруженного в реке Пензе. Тело заметили случайные прохожие недалеко от дома на улице Локтионова в пятницу, 26 июля.

Мужчина был в одежде. В руках у него нашли рыболовный крючок, на берегу - пакет с рыбой и рюкзак со снастями.

Личность погибшего удалось установить только 28 июля. Им оказался 31-летний житель Пензы.

«При осмотре каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. По предварительным данным, его смерть наступила от механической асфиксии при утоплении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Когда следователи выяснят, как произошла трагедия, будет принято процессуальное решение.