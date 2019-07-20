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Происшествия | В Лунинском районе нашли объявленную в розыск 89-летнюю пенсионерку

20.07.2019|11:20
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89-летняя жительница села Екатериновка Лунинского района, которую разыскивали полиция и волонтеры, найдена живой.

Сообщение об этом появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 19 июля, в 18:33.

18 июля около 11:00 престарелая женщина ушла из дома на тихую охоту и пропала. Телефон пенсионерка с собой не взяла. С заявлением к правоохранителям обратился ее сосед вечером того же дня.

В Городищенском районе продолжаются поиски 61-летнего грибника из Сурска Геннадия Чипчикова. К ним подключились и сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. 14 июля в 7:30 мужчина уехал в лес на велосипеде, взяв с собой белое ведерко, и пропал. Предположительно, он заблудился в лесу. Телефона у пенсионера нет.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость|20.07.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

женщина ушла из дома на тихую охоту
Обрез с глушителем что ли?

Гость|20.07.2019 11:52|

Слава Богу,что живая и ,что есть не равнодушные соседи!Всем здоровья!

Гость|20.07.2019 12:23|

Нормально так 9 лет ей приписали...что за невнимательность!

Гость|20.07.2019 15:08|

Много грибов набрала?

Имя: Гость
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