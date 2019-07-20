20.07.2019 | 11:20

89-летняя жительница села Екатериновка Лунинского района, которую разыскивали полиция и волонтеры, найдена живой.

Сообщение об этом появилось в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в пятницу, 19 июля, в 18:33.

18 июля около 11:00 престарелая женщина ушла из дома на тихую охоту и пропала. Телефон пенсионерка с собой не взяла. С заявлением к правоохранителям обратился ее сосед вечером того же дня.

В Городищенском районе продолжаются поиски 61-летнего грибника из Сурска Геннадия Чипчикова. К ним подключились и сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. 14 июля в 7:30 мужчина уехал в лес на велосипеде, взяв с собой белое ведерко, и пропал. Предположительно, он заблудился в лесу. Телефона у пенсионера нет.