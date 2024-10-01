История Пензы: Улица Тухачевского имеет мрачное прошлое

01.10.2024 | 07:39

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

У улицы Тухачевского довольно мрачная история. Изначально она вела к Всехсвятскому кладбищу, куда по ней возили покойников.

Дорогу проложили в конце XVIII века, постепенно из-за нехватки свободной земли территория вокруг нее стала активно застраиваться. Тут селились извозчики, которые как раз и обслуживали погребальные процессии. На Всехсвятском кладбище нередко хоронили умерших от холеры, поэтому из-за боязни заразиться пензенцы старались не общаться с возницами.

На этом отшибе жили люди, невольно ставшие социальными изгоями. Неизвестно, как все это переживали сами участники похоронных процессий, но уже к XIX столетию они образовали здесь свою отдельную слободу.

В 1845 году городская управа включила новую улицу в состав Пензы. Она получила название в честь кладбища, к которому вела, - Всехсвятский порядок. При этом уже через пару десятилетий дурная слава округи ушла. Люди забыли, что когда-то здесь угрюмые кучеры везли скончавшихся от холеры.

Всехсвятский порядок со временем превратился в обыкновенный спальный район. В первые годы советской власти горком переименовывал едва ли не все места подряд. Сначала порядок стал улицей Вокзальной, а в 1966 году ее назвали в честь нашего земляка, маршала Михаила Николаевича Тухачевского.