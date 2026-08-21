История Пензы: Железнодорожный район стал сердцем индустриальной Пензы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие наверняка обращали внимание на необычную композицию внизу улицы Московской, посвященную Железнодорожному району - самой крупной административной единице города.

Он был образован в 1963 году во время градостроительного бума в Пензе. Назван район так, потому что на его территории находятся территориальное управление Куйбышевской железной дороги, все железнодорожные станции города и предприятия, обслуживающие стальные магистрали.

В состав крупнейшей административной единицы входят несколько микрорайонов, в том числе Стрела, Маяк, Шуист и Ахуны. Суммарно это более 500 улиц, проездов и переулков (из них 412 - сектор частной застройки), более 7 000 домовладений и почти 800 многоквартирных домов.

На территории района расположены почти два десятка ведущих промышленных предприятий, множество строительных и транспортных предприятий, торговых организаций, включая Центральный рынок города, учебные заведения (Пензенский государственный аграрный университет, 15 общеобразовательных школ, 23 детских сада, 6 музыкальных школ и 1 художественная), 10 медицинских учреждений и 5 - культуры, более 3 000 хозяйствующих субъектов.

На территории Железнодорожного района стоят и, пожалуй, самые знаменитые пензенские монументы: памятник «Слава воинам - защитникам Отечества», композиция «Бессмертен подвиг советского народа», широко известный «Автомобиль фронтовых дорог - ветеран послевоенных пятилеток» и многие другие.