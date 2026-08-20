История Пензы: Губернаторская усадьба стала казармой, а затем булочной

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В середине XIX века дом № 106 на улице Московской принадлежал пензенскому губернатору Николаю Селиверстову. И строение выглядело несколько иначе, чем сегодня, - это была огромная усадьба.

Чтобы представить обширность здания, достаточно знать один факт: в 1879 году здесь полностью разместилась целая рота резервного пехотного батальона. Немалую территорию занимали и разнообразные служебные постройки. При этом в левой части дома был устроен сквозной проезд для карет.

После смерти губернатора Селиверстова усадьбу купил мещанин Николай Войнов. Первый этаж он переоборудовал под собственный магазин, и с 1891 года здесь работали кондитерская и булочная. Николай Алексеевич торговал шоколадными конфетами, сухарями, пирожными, плюшками, рогаликами с маком и многим другим.

К Пасхе, Рождеству и Новому году вся продукция продавалась со скидкой до 30%. Кстати, для своих рабочих Войнов построил во дворе отдельный флигель. Поскольку в здании хватало мест еще на несколько торговых заведений, Войнов сдал в аренду остальные помещения. В конце XIX века тут разместилась винная лавка и мучной магазин.

В 1913 году весь 2-й этаж сроком на 6 лет арендовало 10-е городское начальное училище. Сумма договора составила 1 000 рублей в год (в пересчете на современный курс - почти 1 млн).