История Пензы: Сгоревшие усадьбы превратились в яркую сталинку на Московской

История

История Пензы: Сгоревшие усадьбы превратились в яркую сталинку на Московской
Печать
Max

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня в районе улиц Московской и Суворова большую территорию занимает только дом № 104, а раньше на этом участке свободно размещались 3 здания, все - 2-этажные. Их возвели в начале XIX века, и первоначально дома были жилыми.

В 1901 году в результате страшного пожара выгорела вся нижняя часть Московской, от этих зданий осталось только пепелище. Строить заново большие каменные хоромы многим было не по карману, так что в итоге землю здесь скупили коммерсанты.

Через несколько лет тут появились 3 разных магазина. В первом располагалась мастерская по ремонту одежды. За 50-60 копеек рабочие приводили в порядок обувь, чуть дороже выходила реставрация фраков, рубашек и брюк.

Соседним строением владел Андрей Новиков, по сословной принадлежности купец, по призванию - повар. Коммерсант открыл собственную пекарню, где изготавливали пряники, пирожки с мясом и рыбой, расстегаи, а также всевозможные сдобные булочки и лепешки. Иногда предприниматель и сам стоял у плиты.

Третье здание принадлежало Аркадию Плотникову. В небольшом каменном доме до 1914 года работал продовольственный магазин.

В 1952 году все сооружения снесли, а обширный участок земли передали компрессорному заводу. Для рабочих руководство предприятия построило здесь 4-этажный жилой дом, который до сих пор выделяется среди окружающих его строений.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
история плотников новиков
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!