История Пензы: Сгоревшие усадьбы превратились в яркую сталинку на Московской

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня в районе улиц Московской и Суворова большую территорию занимает только дом № 104, а раньше на этом участке свободно размещались 3 здания, все - 2-этажные. Их возвели в начале XIX века, и первоначально дома были жилыми.

В 1901 году в результате страшного пожара выгорела вся нижняя часть Московской, от этих зданий осталось только пепелище. Строить заново большие каменные хоромы многим было не по карману, так что в итоге землю здесь скупили коммерсанты.

Через несколько лет тут появились 3 разных магазина. В первом располагалась мастерская по ремонту одежды. За 50-60 копеек рабочие приводили в порядок обувь, чуть дороже выходила реставрация фраков, рубашек и брюк.

Соседним строением владел Андрей Новиков, по сословной принадлежности купец, по призванию - повар. Коммерсант открыл собственную пекарню, где изготавливали пряники, пирожки с мясом и рыбой, расстегаи, а также всевозможные сдобные булочки и лепешки. Иногда предприниматель и сам стоял у плиты.

Третье здание принадлежало Аркадию Плотникову. В небольшом каменном доме до 1914 года работал продовольственный магазин.

В 1952 году все сооружения снесли, а обширный участок земли передали компрессорному заводу. Для рабочих руководство предприятия построило здесь 4-этажный жилой дом, который до сих пор выделяется среди окружающих его строений.