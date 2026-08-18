История Пензы: Подземные ходы и импортная техника легендарного роддома №2

В 1985 году на проспекте Победы, 122, был открыт городской родильный дом № 2. Он разместился в пятиэтажном здании, строительство которого вел коллектив СУ-11 треста «Жилстрой». Планировка корпуса была продумана с учетом различных состояний пациенток и особенностей медицинской помощи.

Первый этаж отвели под обсервационное отделение. Туда поступали женщины, у которых имелись подозрения на различные заболевания. Для них предусматривались отдельные палаты, что позволяло изолировать пациенток и снижать риски распространения инфекций.

На втором и третьем этажах разместилось послеродовое отделение. Четвертый этаж предназначался для беременных с определенными осложнениями. А на пятом находился родовой и операционный блок — именно там проходила основная часть родов. Отделение оснастили современным по тем временам оборудованием, в том числе зарубежного производства.

Фактически медицинский комплекс представлял собой не просто один корпус, а целый хозяйственный городок. Рядом располагался блок вспомогательных служб со своей котельной, прачечной и кухней. Приготовленную пищу доставляли по подземному переходу, после чего с помощью лифта поднимали на этажи.

Родильный дом был рассчитан на 198 коек. В структуре учреждения предусматривались 80 мест для пациенток с патологией беременности, 44 акушерские физиологические койки, 35 акушерских обсервационных, 38 гинекологических и одна койка для проведения абортов.

Со временем здание потребовало обновления. В 2009 году после планового ремонта родильный дом вновь начал работу. В учреждении привели в порядок санитарные комнаты и санузлы, отремонтировали палаты и рекреации. В отделениях также установили новые душевые кабины.