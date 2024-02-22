История Пензы: На въезде в город кареты застревали в зловонной гуще

22.02.2024 | 07:21

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Свыше 240 лет назад в Пензе была учреждена новая почтовая дорога, получившая название Тамбовский тракт. Позже здесь, в районе одноименной заставы, установили вышки и караульную будку.

По этой дороге возили не только почту и правительственные депеши, но и хлеб, зерно, мясо, овощи и рыбу. Тракт имел стратегическое значение для всей губернии, и магистраль старались поддерживать в порядке.

Именно через тамбовскую заставу в губернский центр въезжали Александр I и Николай I, шеф корпуса жандармов Бенкендорф, поэт Вяземский и юный Виссарион Белинский.

Правда, со временем дорога все-таки пришла в запустение. Автор «Уголовного уложения» юрист Николай Таганцев описал въезд в Пензу следующими словами: «Это была такая зловонная гуща, что редкий экипаж мог проехать ее свободно, а нагруженные помещичьи возы, на которых покоились баре с домашней провизией и всяким скарбом, обязательно застревали».

По воспоминаниям других современников, ко всему прочему настроение портил и караул. Нередко дотошные солдаты останавливали кареты и досконально досматривали весь груз, при этом намекая на желание получить взятку.

Сейчас здесь установлены не исторические обелиски. Царские успели полностью обветшать еще к середине прошлого века, и потому их заменили на другие. Тогда же здесь построили караульную будку, раскрасив ее по уставу XIX века.