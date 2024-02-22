Сетевое издание|18+|Четверг|22 фев 2024|11:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: На въезде в город кареты застревали в зловонной гуще

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Свыше 240 лет назад в Пензе была учреждена новая почтовая дорога, получившая название Тамбовский тракт. Позже здесь, в районе одноименной заставы, установили вышки и караульную будку.

По этой дороге возили не только почту и правительственные депеши, но и хлеб, зерно, мясо, овощи и рыбу. Тракт имел стратегическое значение для всей губернии, и магистраль старались поддерживать в порядке.

Именно через тамбовскую заставу в губернский центр въезжали Александр I и Николай I, шеф корпуса жандармов Бенкендорф, поэт Вяземский и юный Виссарион Белинский.

Правда, со временем дорога все-таки пришла в запустение. Автор «Уголовного уложения» юрист Николай Таганцев описал въезд в Пензу следующими словами: «Это была такая зловонная гуща, что редкий экипаж мог проехать ее свободно, а нагруженные помещичьи возы, на которых покоились баре с домашней провизией и всяким скарбом, обязательно застревали».

По воспоминаниям других современников, ко всему прочему настроение портил и караул. Нередко дотошные солдаты останавливали кареты и досконально досматривали весь груз, при этом намекая на желание получить взятку.

Сейчас здесь установлены не исторические обелиски. Царские успели полностью обветшать еще к середине прошлого века, и потому их заменили на другие. Тогда же здесь построили караульную будку, раскрасив ее по уставу XIX века.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте