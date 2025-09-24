Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|14:51
В стране и мире

Врач объяснила отсутствие у некоторых людей способности плакать

Организм может блокировать образование слез, заявила врач-офтальмолог Гунва Аль-Терк. Причину отсутствия способности плакать у некоторых людей она объяснила в беседе с «Газетой.Ru».

Врач рассказала, что есть несколько видов слез: базальные, которые увлажняют и защищают роговицу, рефлекторные, появляющиеся в ответ на раздражители, а также эмоциональные. Чтобы последний тип слез появился, слезная железа должна получить сигнал от мозга. По словам специалистки, если этот путь нарушен, то человек не заплачет даже при сильном эмоциональном потрясении.

Офтальмолог указала, что такое состояние может возникать после сильного и продолжительного стресса. Она объяснила, что таким образом мозг защищает организм и для экономии сил отключает способность выражать эмоции слезами.

Другой возможной причиной врач назвала выработанную с детства привычку скрывать сильные эмоции. Она утверждает, что со временем это становится настолько глубоким навыком, что человек не может плакать даже наедине с собой.

Также, по словам врача, многие люди с депрессией не могут плакать. Она объяснила, что это происходит из-за того, что нарушена работа отделов мозга, которые запускают эмоциональные слезы.

Ранее бизнес-психолог, кандидат психологических наук Оливия Косс рассказала, как справиться с прокрастинацией. По ее словам, зачастую перфекционистам трудно заставить себя взяться за дело из-за боязни сделать его неидеально.

