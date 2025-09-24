Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

24.09.2025 | 13:11

Решение о том, когда «переобувать» автомобиль, необходимо принимать, ориентируясь на погоду, поэтому в осенний период автовладельцам стоит почаще просматривать прогнозы погоды. Такую рекомендацию дал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал точную дату для смены резины на зимнюю.

Планировать поездку на автосервис, по словам эксперта, необходимо, когда только среднесуточная температура будет приближаться к плюс 5-7 градусам.

«Подробнее объясню, что значит термин "среднесуточная температура". Например, днем обещают плюс 10, а ночью всего плюс 5. Значит, сложив два этих показателя и разделив пополам, получим 7,5 градуса - можно менять шины. То есть, даже если днем довольно тепло, но ночью прохладно, стоит "переобуться"», - отметил автоэксперт.

Для европейской части страны сезон смены резины на зимнюю начинается чаще всего в середине октября, указал собеседник «Ленты.ру». Если верить долгосрочным прогнозам погоды, то москвичам можно ориентироваться на последнюю неделю октября - примерно с 26-27 числа, считает он. Жители северной столицы, скорее всего, поедут в сервис на неделю раньше - примерно с 20 октября.

«Прогноз для центральных регионов пока такой, что похолодание начнется довольно рано, поэтому лучше ориентироваться на 6-8 октября. Уральские и сибирские автовладельцы могут планировать смену резины с 8-10 октября. Но погода в межсезонье очень переменчива. Необходимо регулярно следить за погодой и не затягивать с визитом на сервис», - подчеркнул эксперт.

Вопрос с покупкой зимних шин Родионов посоветовал закрыть раньше начала «горячего» сезона и ажиотажного спроса. Крайним сроком для приобретения колес он назвал сентябрь - начало октября, добавив, что в это время на онлайн и офлайн площадках уже представлен максимально широкий ассортимент шин 2025 года выпуска. Кроме того, в этот период продавцы и производители часто запускают различные акции. Собеседник «Ленты.ру» также заявил, что резина - это не тот товар, на котором стоит экономить.

