Сетевое издание|18+|Среда|24 сен 2025|14:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Водителям назвали точную дату для смены резины на зимнюю

Печать
Telegram

Решение о том, когда «переобувать» автомобиль, необходимо принимать, ориентируясь на погоду, поэтому в осенний период автовладельцам стоит почаще просматривать прогнозы погоды. Такую рекомендацию дал технический директор сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал точную дату для смены резины на зимнюю.

Планировать поездку на автосервис, по словам эксперта, необходимо, когда только среднесуточная температура будет приближаться к плюс 5-7 градусам.

«Подробнее объясню, что значит термин "среднесуточная температура". Например, днем обещают плюс 10, а ночью всего плюс 5. Значит, сложив два этих показателя и разделив пополам, получим 7,5 градуса - можно менять шины. То есть, даже если днем довольно тепло, но ночью прохладно, стоит "переобуться"», - отметил автоэксперт.

Для европейской части страны сезон смены резины на зимнюю начинается чаще всего в середине октября, указал собеседник «Ленты.ру». Если верить долгосрочным прогнозам погоды, то москвичам можно ориентироваться на последнюю неделю октября - примерно с 26-27 числа, считает он. Жители северной столицы, скорее всего, поедут в сервис на неделю раньше - примерно с 20 октября.

«Прогноз для центральных регионов пока такой, что похолодание начнется довольно рано, поэтому лучше ориентироваться на 6-8 октября. Уральские и сибирские автовладельцы могут планировать смену резины с 8-10 октября. Но погода в межсезонье очень переменчива. Необходимо регулярно следить за погодой и не затягивать с визитом на сервис», - подчеркнул эксперт.

Вопрос с покупкой зимних шин Родионов посоветовал закрыть раньше начала «горячего» сезона и ажиотажного спроса. Крайним сроком для приобретения колес он назвал сентябрь - начало октября, добавив, что в это время на онлайн и офлайн площадках уже представлен максимально широкий ассортимент шин 2025 года выпуска. Кроме того, в этот период продавцы и производители часто запускают различные акции. Собеседник «Ленты.ру» также заявил, что резина - это не тот товар, на котором стоит экономить.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал о том, что о смене резины на зимнюю стоит задуматься на стыке октября и ноября.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети