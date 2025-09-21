Путин рассказал о чуть не упавшем на него мотоцикле

Президент России Владимир Путин рассказал о неудачной поездке на мотоцикле. Об этом стало известно из Telegram-канала журналиста Павла Зарубина.
«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня козлом вверх полетел, перевернулся», — вспомнил Путин.
По словам президента, ему удалось увернуться от мотоцикла в последний момент, и тот упал рядом с ним.
Ранее сообщалось, что график президента России Владимира Путина похож на доменную печь, так как он тоже не может остановиться.
Такое сравнение придумал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.