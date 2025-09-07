Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 сен 2025|20:08
В стране и мире

Подросток пропал после столкновения гидроцикла с лодкой в Пермском крае

В Пермском крае 15-летний подросток пропал без вести после столкновения гидроцикла с лодкой на реке Мулянка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК).

По предварительным данным, опубликованным ведомством, происшествие случилось днем 7 сентября в Дзержинском районе города Пермь. Отмечается, что гидроциклом управлял 11-летний ребенок.

В лодке находились мужчина и 15-летний подросток. Найти школьника пока не удалось. Мужчина попал в больницу.

«Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия», — сказано в сообщении.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области Буксир с баржами снес рыбацкую резиновую лодку. В ней находился мужчина.

Источник — lenta.ru
