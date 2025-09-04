В России раскритиковали призывы мэра Казани к школьникам не быть отличниками

04.09.2025 | 15:51

Слова мэра Казани Ильсура Метшина о том, что из отличников выходят исполнители, а из троечников - руководители, могут оказать вредное воздействие на школьников. Об этом в беседе с «Ридусом» заявил заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

Он согласился с тем, что порой троечники и даже двоечники способны стать выдающимися людьми. В качестве примера он вспомнил о таких знаменитых личностях, как писатель Антон Чехов, физик Альберт Эйнштейн, предприниматель и изобретатель Стив Джобс. При этом Ямбург добавил, что для обычных школьников подобный подход может оказаться неправильным.

«Не все люди одаренные. Для большинства людей без накопления тезауруса культуры вообще нет никакого развития. Сейчас все спекулируют темой творчества, но есть вещи, которые надо вызубрить. Только четыре процента детей обладает природной грамотностью», - подчеркнул заслуженный учитель РФ.

Он добавил, что опыт гениальных троечников не стоит абсолютизировать, так что все остальные учащиеся должны продолжать стараться и прилежно изучать новое.

Ранее глава Казани предрек троечникам должности губернаторов и мэров. С такими словами он обратился к школьникам гимназии № 19.