В Telegram ответили на ограничения вызовов в России

14.08.2025 | 13:04

Мессенджер Telegram борется с вредоносным контентом и мошенничеством.

Об этом в пресс-службе компании заявили РБК в ответ на ограничения вызовов в России, введенные Роскомнадзором.

«Telegram впервые применил детализированные настройки конфиденциальности для звонков, поэтому каждый пользователь Telegram может выбирать, от кого принимать звонки или полностью отключать их», - отметили в компании.

Кроме того, по словам ее представителей, ежедневно модераторы Telegram удаляют множество материалов, имеющих отношение не только к мошенничеству, но и к призывам к насилию или диверсиям.

Ранее Роскомнадзор объявил об ограничении вызовов в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Как уточнили в Минцифры, доступ к услугам будет восстановлен в случае выполнения компаниями требований по соблюдению российского законодательства.