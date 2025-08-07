Сетевое издание|18+|Четверг|7 авг 2025|13:44
Врач обратился к заложникам слабительных с неприятной правдой

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что людям, которые стали заложниками слабительных препаратов, необходимо перестать использовать их. К ним врач обратился в Telegram-канале.

«Немного неприятной правды: слабительные могут выручить, но они вызывают привыкание», — предупредил Кузнецов и уточнил, что препараты ослабляют собственную моторику кишечника. Кроме того, они не решают главную причину запоров, добавил врач.

По словам специалиста, все аптечные средства, отказ от мучного, клизмы, свекла, чернослив, кефир, льняное масло, пробиотики, магний и массаж живота действительно работают, но только пока человек использует данные методы.

Однако для полноценного решения проблемы запоров необходим системный подход, заверил доктор.

Ранее гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, как питаться во время диареи. По его словам, в этот период стоит отдавать предпочтение рису и бананам.

Источник — lenta.ru
