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Минфин объяснил причину задержки выплат по накоплениям

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Средства по программе долгосрочных сбережений (ПДС) будут выплачены вкладчикам до сентября 2025 года.

Причину задержки выплат по накоплениям объяснил Минфин России в своем Telegram-канале.

«В настоящее время ведется работа по техническому выделению средств из федерального бюджета на осуществление софинансирования. Денежные средства поступят на счета граждан до сентября 2025 года», — сообщили в министерстве.

Ранее в России предложили обсудить перевод накоплений граждан из негосударственных пенсионных фондов в программу ПДС.

С такой инициативой на Петербургском международном экономическом форуме выступил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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Источник — lenta.ru
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