Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 июл 2025|14:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Новая глава МОК высказалась о допуске россиян на Олимпиаду-2026

Печать
Telegram

Новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри высказалась о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2026. Ее слова приводит L’Équipe.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Я не собираюсь предвосхищать решение исполнительного комитета по Олимпиаде-2026 в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — заявила Ковентри.

1 июля МОК назвал условия для допуска россиян на Олимпиаду-2026. В организации сообщили, что будут учитывать внешние факторы происходящего в мире.

На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже выступили 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Представители командных видов спорта пропустили соревнования в полном составе.

Зимняя Олимпиада состоится в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте