МВД выплатит россиянке десятки тысяч рублей за сорванную из-за ошибки в паспорте поездку

07.07.2025 | 14:15

Министерство внутренних дел (МВД) РФ возместит россиянке стоимость поездки в Египет, сорванной из-за ошибки в загранпаспорте. Об этом сообщается на странице Судов общей юрисдикции Новосибирской области «ВКонтакте».

Уточняется, что иск жительницы Новосибирской области к МВД рассмотрел Мошковский районный суд этого российского региона. Женщина пожаловалась, что она купила тур в африканскую страну за десятки тысяч рублей, но не смогла туда улететь и потеряла деньги за путевку.

При прохождении пограничного контроля в аэропорту ее проездной документ изъяли из-за того, что пол владелицы паспорта был указан как «М/М» вместо правильного «Ж/F».

Суд постановил, что из-за ненадлежащего оформления сотрудниками УМВД России по Новосибирской области паспорта россиянка понесла материальный ущерб в размере 128,8 тысячи рублей. В итоге ведомству придется выплатить туристке указанную сумму, а также 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее россиянка лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте, решила засудить МВД и выиграла дело. В ее документе был неверно указан пол — мужской вместо женского.