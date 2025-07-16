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Россиянин заблудился в горах Турции и чудом выжил благодаря звонку

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Россиянин пошел в поход в горы Турции, заблудился и чудом выжил благодаря звонку сотовому оператору. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, инцидент произошел 9 июля в горной местности в Алании. Путешественник Евгений недооценил сложность маршрута, забрался слишком высоко и начал терять сознание из-за усталости и палящего солнца.

Россиянин понял, что не сможет выбраться без посторонней помощи, и начал звонить матери, жене и друзьям. Однако из-за того, что на балансе не было денег, связаться с близкими Евгению не удалось. Более того, у туриста не получилось позвонить и в службу спасения.

Отчаявшийся мужчина использовал последний вариант и набрал поддержку сотового оператора. Его сотрудники, узнав о беде клиента, связались с гидом и российским консульством, передали координаты Евгения спасателям и пополнили баланс его телефона, чтобы он не остался без связи. Они также звонили туристу каждые 20 минут, успокаивали его и помогли сориентироваться. Через два часа россиянина доставили в отель целым и невредимым.

Ранее в США опытные туристки пытались покорить горы Монро и Джефферсон, но потерялись из-за непогоды и застряли в снегу на 12 часов. Одна из женщин призналась, что в какой-то момент перестала чувствовать пальцы и шевелить ими.

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Источник — lenta.ru
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