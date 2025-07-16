Названа оптимальная продолжительность отпуска

16.07.2025 | 15:55

Психолог Бенедикт Пичард заявил, что не стоит работать целый год, чтобы потом взять долгий отпуск. Оптимальную продолжительность отдыха он назвал в беседе с изданием La Razon.

«Лучше распределить отпускные дни в течение года, что поможет избежать накопления усталости и поддерживать более стабильный уровень благополучия», - пояснил Пичард.

По его словам, отпуск должен длиться как минимум восемь дней. Правда, отдыхать более 11 дней тоже не стоит, отметил эксперт.

По его словам, головной мозг лучше адаптируется к трудовым обязанностям, когда привычный распорядок дня нарушался на короткое время. Однако важно не только количество дней отдыха, но и их качество. Во время отпуска стоит полностью отключиться от работы и сосредоточиться на получении нового опыта, добавил Пичард.

Ранее терапевт Анастасия Стольная рассказала, как собрать аптечку для отпуска. Она посоветовала взять с собой в путешествие пластырь и антисептик.