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В стране и мире

В России выросла доля некачественного армянского коньяка

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В последнее время доля некачественного армянского коньяка на российском алкогольном рынке вновь начала расти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяка») и Международной ассоциации «Антиконтрафакт». Итоги проверки есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе исследования были проведены проверки в отношении различных производителей из разных стран, включая продукцию восьми крупнейших армянских предприятий - «Абовянский коньячный завод», «Аракский коньячный завод», «Араратский винный завод», «Аркон Трейд», «Винно-коньячный дом «Шахназарян», «Прошянский коньячный завод», «Самкон» и «Хайаси Групп».

Образцы закупались в российских федеральных торговых сетях и передавались на исследование во Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова» РАН). По итогам проверки выяснилось, что подавляющая часть (85 процентов) образцов армянских коньяков не соответствует действующим в России стандартам качества.

В 35 образцах (половине от числа исследованных), в частности, были выявлены спирты невиноградного происхождения. На этом фоне эксперты пришли к выводу, что данная продукция не может называться коньяком и продаваться в российских магазинах и алкосетях под этим наименованием.

Предыдущие несколько исследований в отношении продаваемого в России армянского коньяка проводились в августе 2024 года и мае 2025 года. В первом случае доля несоответствующей стандартам качества продукции составила 90 процентов, а во втором - 80 процентов. Последнее исследование показало, что доля контрафактного алкоголя из Армении на российском рынке перестала снижаться. В «Союзконьяке» объяснили подобную ситуацию быстрой адаптацией недобросовестных производителей к мерам контроля. «Мы фиксировали небольшое улучшение ситуации, но она вновь ухудшается», - пришли к выводу авторы исследования.

Ранее глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил о планах реализовать новый способ проверки качества коньяка до конца этого года. Речь идет о намерении властей и профильных ведомств республики создать изотопные лаборатории для проверки качества крепкого алкоголя. Подобная инициатива, пояснил он, обусловлена необходимостью исключить возможные проблемы во время экспорта коньяка, в том числе в Россию. При этом руководитель ведомства отказался комментировать данные о массовых нарушениях, обнаруженных в продукции.

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Источник — lenta.ru
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