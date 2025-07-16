В СПЧ раскритиковали поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов

16.07.2025 | 13:57

Член Совета России по правам человека (СПЧ) при президенте журналист Ева Меркачева раскритиковала опубликованную ранее поправку к законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов. В разговоре с «Лентой.ру» правозащитница отметила, что предложение Госдумы ущемляет права ученых, юристов и журналистов.

«Это очень странные документы. Непонятно, как это все будет реализовываться. На мой взгляд, реализация невозможна без нарушения прав людей. Поиск каких-то материалов, ознакомление не могут быть преступлением», — заявила Меркачева.

Правозащитница отметила, что реестр экстремистских материалов пополняется практически ежедневно.

«Как человек должен быть в курсе, что что-то изменилось? Каким образом он должен мониторить? Каждое утро или как? А если с утра он посмотрел, например, что книга еще не считается экстремистской, а в обед ее признали? Чтобы это принять, должны публично извещать всех о том, что тот или иной материал признан экстремистским. Каким образом это будут делать? Не совсем понятно», - добавила она.

«Мы не говорим уже про то, как работать ученым, адвокатам, журналистам. Они для того, чтобы знать, что думает человек противных, преступных взглядов, должны с этим ознакомиться», - отметила Меркачева.

Она напомнила, что журналист в поисках мотивов преступников часто знакомится с их историей и материалами о них, которые уже могут быть признаны экстремистскими.

«Грубо говоря, школьные стрелки, которые признаны террористами и экстремистами. Прежде чем они совершали свои преступления, они вели страницы в соцсетях. Журналисты, после того как трагедия произошла, начинали искать информацию. Будет ли это считаться незаконным? Это абсурд», - заявила правозащитница.

Также член СПЧ напомнила, что в Конституции Российской Федерации сказано, что у каждого есть право на доступ к информации.

«Получается, что у нас теперь все ученые и журналисты, которые изучают экстремистов и террористов, - преступники? В общем, это безумие», - заключила она.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) может появиться новая статья, согласно которой поиск некоторой информации может обернуться для россиян штрафом.

Речь идет о статье 13.53 («Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним»). Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 до 5 тысяч рублей.