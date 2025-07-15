Сетевое издание|18+|Вторник|15 июл 2025|18:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиян предупредили о неожиданной опасности бассейнов на даче

Печать
Telegram

В дачных бассейнах есть риск заразиться опасными для жизни инфекциями - в них могут обитать кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла. О неожиданной опасности этого способа освежиться в жару предупредила россиян исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, пишет NEWS.ru.

Речь идет о надувных или каркасных бассейнах, владельцы которых не соблюдают правила их установки, эксплуатации и гигиены, пояснила эксперт.

«Основными бактериями, вызывающими проблемы в бассейнах, являются кишечная палочка, синегнойная палочка и легионелла, которые приводят к инфекциям кожи, ушей и дыхательных путей», - предупредила Лялина.

Кроме того, водоросли могут сделать воду мутной и скользкой, а некоторые виды грибков - извне или от зараженных людей - спровоцировать кожные инфекции. «Еще один микроорганизм, который заселяет бассейны - криптоспоридий, который может вызывать диарею», - добавила биолог.

С особым вниманием стоит относиться к фильтрам и насосам - если они неисправны, можно получить удар током. «Чтобы бассейн был безопасным, не перегружайте системы очистки - не купайтесь слишком долго. Очистка фильтров должна проводиться регулярно в соответствии с рекомендациями производителя. Если вода кажется мутной или неприятно пахнет, сразу проверяйте и регулируйте химические параметры, например хлорированием», - заключила Лялина.

Ранее россиян предупредили об опасности заразиться малярией от комаров. Среди других заболеваний, которые переносят эти насекомые в стране, биологи назвали гельминтоз и дирофиляриоз, а также лихорадки, такие как Денге, Зика, лихорадка Западного Нила.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте