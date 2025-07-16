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В Петербурге окна квартиры выбило из-за взрыва матраса

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В Петербурге представители экстренных служб вынуждены были приехать к одному из жилых домов, где взорвался матрас.

Об этом сообщает «Фонтанка» в Telegram.

ЧП произошло на улице Нахимова. Несмотря на то, что взорвался надувной матрас, взрыв был такой силы, что во всей квартире выбило стеклопакеты.

По словам очевидца, которые приводит издание, он ощутил взрыв как сильный толчок. С крепежа даже сорвало железную решетку. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге в жилом доме взорвался газ. Хлопок произошел на уровне восьмого этажа. Никто не пострадал.

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Источник — lenta.ru
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