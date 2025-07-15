Сетевое издание|18+|Вторник|15 июл 2025|18:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В Госдуме высказались о предложении сократить школьную программу ради повышения демографии

Печать
Telegram

Для повышения демографии в России не нужно сокращать школьную программу до 10 классов обучения. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Берулава, его комментарий публикует «Подъем».

По мнению депутата, сокращение образовательной программы для российских школьников на один год не будет способствовать укреплению семейных ценностей.

«Чтобы укреплять семейные ценности, надо даже добавить содержания образованию и в школах усилить содержание именно про семейные ценности - побольше примеров. Всесторонне надо заниматься: и образование, и мероприятия проводить. Кинотеатры должны показывать фильмы, нацеленные на укрепление семейных ценностей», - обозначил Берулава.

Парламентарий отметил, что не стал бы поддерживать такой законопроект.

Ранее в Общественной палате Российской Федерации предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов. Инициативу обосновали тем, что такая мера помогла бы снизить возраст рождения первого ребенка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте