В Госдуме высказались о предложении сократить школьную программу ради повышения демографии

15.07.2025 | 15:36

Для повышения демографии в России не нужно сокращать школьную программу до 10 классов обучения. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Берулава, его комментарий публикует «Подъем».

По мнению депутата, сокращение образовательной программы для российских школьников на один год не будет способствовать укреплению семейных ценностей.

«Чтобы укреплять семейные ценности, надо даже добавить содержания образованию и в школах усилить содержание именно про семейные ценности - побольше примеров. Всесторонне надо заниматься: и образование, и мероприятия проводить. Кинотеатры должны показывать фильмы, нацеленные на укрепление семейных ценностей», - обозначил Берулава.

Парламентарий отметил, что не стал бы поддерживать такой законопроект.

Ранее в Общественной палате Российской Федерации предложили сократить срок школьного обучения до 10 классов. Инициативу обосновали тем, что такая мера помогла бы снизить возраст рождения первого ребенка.