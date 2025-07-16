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Россиян предупредили об опасных ягодах

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Ягоды, растущие рядом с автомобильными дорогами, могут содержать повышенный уровень свинца и представлять опасность для здоровья при употреблении. Об этом россиян предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, передает «Газета.Ru».

Эксперт добавила, что ягоды также могут накапливать в себе тяжелые металлы из почвы, загрязненной промышленными отходами. Помимо этого, опасность представляют паразиты - низкорослые ягодные растения могут быть загрязнены яйцами геогельминтов, к примеру аскаридой и власоглавом. В особенности рискуют те, кто ест плоды прямо с куста, не обрабатывая.

Стоит помнить и об опасных двойниках съедобных ягод. «Классический пример - волчье лыко, чьи ярко-красные ягоды внешне напоминают бруснику, но содержат ядовитые вещества, оказывающие сильное раздражающее действие на кожу и слизистые, а при сильном отравлении возможен летальный исход из-за остановки сердца. Не менее коварен вороний глаз с его черными ягодами, которые вызывают схожие симптомы с ягодами волчьего лыка», - рассказала Золотарева.

Чтобы обезопасить себя, она рекомендовала собирать только хорошо известные виды ягод, избегать участков у дорог и промышленных объектов (минимальное расстояние должно составлять 100 метров), также тщательно мыть руки и сами ягоды.

Ранее россиян предупредили о риске попасть в тюрьму за сбор ягод из Красной книги или тех, которые растут в заповедных местах.

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Источник — lenta.ru
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