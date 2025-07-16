«Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

16.07.2025 | 15:59

В России упали цены на яйца, что привело к убыткам в отрасли. В результате некоторые птицефабрики и фермеры стали избавляться от кур-несушек. Некоторые случаи уничтожения поголовья оказались жестокими, это привлекло внимание зоозащитников. В Минсельхозе заявили о подготовке мер для исправления ситуации. При этом представители ведомства заверили, что им неизвестно о фактах сокращения поголовья птиц.

Куры стали умирать от голода

Случаи гибели кур-несушек от голода были зафиксированы в двух российских регионах — Удмуртии и Краснодарском крае. Так, в первом регионе неизвестные привезли около 3 тысяч птиц на ферму, где не было ни помещений, ни ограждений. В результате куры разбежались по ближайшему населенному пункту и начали умирать от голода.

В Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике около 150 тысяч кур остались без корма из-за долгов предприятия и ареста активов. Это привело к каннибализму - несушки начали есть друг друга. Как отмечают «Известия», проблемы на птицефабрике начались еще несколько лет назад, однако она продолжает работать. Сейчас предприятие выставлено на продажу.

Зоозащитник Кирилл Горячев в комментарии изданию отметил, что сельскохозяйственные животные на сегодняшний день наименее защищены, а произошедшее в этих регионах говорит о том, что представители бизнеса так делают из-за безнаказанности.

Горячев уточнил, что на государственном уровне идет подготовка новых норм, предписывающих ответственное отношение в том числе к сельхозживотным.

В отрасли заявили о непростой ситуации для производителей

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщал, что яйца дешевеют уже более шести месяцев подряд. С начала года их розничная цена упала в среднем на 37,5 процента. Зампред Ассоциации «Народный фермер» в Чувашии Ксения Сумкова отметила, что производители несут серьезные убытки, так как оптовая стоимость яиц первой категории опустилась ниже себестоимость производства. Это, по ее словам, привело к решению о сокращении поголовья.

«Работать в убыток в течение нескольких месяцев подряд невозможно, особенно если на предприятии нет запасов кормов на длительный срок. Ситуация действительно непростая, можно сказать, тяжелая», - признала Сумкова.

Член совета директоров птицефабрики «Авангард» Алексей Бурмистров подтвердил, что уже несколько месяцев яйцо приходится реализовывать значительно ниже себестоимости.

«Цену диктуют покупатели - ретейл, оптовики, переработчики. И они понимают, что яйцо уже произведено, средства потрачены, и компании, пытаясь выручить хоть что-то за продукцию, которая у них лежит (а она скоропортящаяся), идут даже на продажу в убыток», - пояснил Бурмистров.

Генеральный директор Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) Галина Бобылева, в свою очередь, сообщила, что к снижению цен на яйца привели сезонность и рост объемов производства. В результате производители оказались вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. Впрочем, в ведомстве ожидают, что осенью ситуация выровняется.

Гендиректор ГК «Таврос» - крупного предприятия по производству яиц - Елена Лазаренко связала снижение цен на этот продукт также с возобновлением работы птицефабрик, которые закрывались из-за птичьего гриппа. Кроме того, предприятия стали вкладывать больше средств в реконструкцию и переоборудование, отметила она. Лазаренко также ожидает стабилизации ситуации к ноябрю. При этом она уточнила, что обновление поголовья несушек глобально не влияет на рентабельность.

Власти пообещали урегулировать ситуацию

Минсельхоз готовит меры по урегулированию ситуации с ценами на этот продукт, заявили в пресс-службе ведомства «Известиям». Там отметили, что «на ценовую динамику оказывает влияние как рост объемов, так и сезонный фактор традиционного летнего удешевления яиц». Для сохранения стабильного уровня цен в ведомстве прорабатывают вопрос расширения практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены.

«Кроме того, для обеспечения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, а также прямые субсидии федерального и регионального уровней», - уточнили в министерстве.

За систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями выступила и глава Росптицесоюза, уточнив что это предложение было поддержано в Минсельхозе. Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский отметил, что торговые сети по всему миру заключают долгосрочные годовые договоры по фиксированной цене товаров с вилкой плюс-минус 10 процентов. Однако в России пока нет такой жесткой политики в отношении торговых сетей.

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина ранее сообщала, что экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания.