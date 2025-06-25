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Тысячи россиян лишились денег и жилья из-за мошенников

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В Госдуме прошла встреча представителей федеральной власти с жертвами недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает RTVI.

Количество пострадавших, по разным данным, разнится от пяти до почти 11 тысяч человек. С проблемами столкнулись в основном льготники - пенсионеры, многодетные и участники специальной военной операции (СВО), которые брали ипотеку с господдержкой.

Оказалось, что под видом застройщиков работали финансовые пирамиды - их участники получали деньги людей и покупали на них строительные материалы. В какой-то момент деньги закончились и многие участки оказались незастроенными. Обманутыми оказались россияне, купившие участки в Подмосковье и Костроме. Им приходится выплачивать ипотеку за так и не построенные дома.

Известно, что на одного из застройщиков завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Некоторым жильцам, подававшим в суд, присудили компенсацию, однако денег семья пока не получила.

Ранее в Госдуме призвали правительство оказать поддержку «обманутым дольщикам». По словам председателя партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова, в России зафиксировано свыше 3 тысяч случаев подобного мошенничества.

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Источник — lenta.ru
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