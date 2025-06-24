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В стране и мире

Мягкие зимы пробудили в России опасных клещей

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Мягкие зимы спровоцировали распространение клещей, которые переносят анаплазмоз в Центральной России.

Об этом агентству «Москва» сообщила доцент центра образовательных программ Физтех-школы биологической и медицинской физики Московского физико-технического института Виктория Скобеева.

Ранее переносчики этого заболевания встречались в основном на юге страны.

Болезнь после укуса клеща может протекать бессимптомно. Иногда появляются температура, слабость и анемия, которые проходят за месяц. В тяжелых случаях возможны рвота, судороги и неврологические нарушения.

Ранее врач-инфекционист Сергей Рябов заявил, что с изменением климата популяция клещей становится больше и они чаще кусают людей. Он напомнил, что клещи могут быть источником или причиной большого количества заболеваний у человека, симптомы которых, как правило, похожи на обычные инфекционные заболевания - это температура и недомогание.

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Источник — lenta.ru
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