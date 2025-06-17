В России собрались выпускать устаревшие самолеты

17.06.2025 | 16:04

К 2027-2028 годам в России каждый год будут выпускать не менее 20 самолетов Ту-214, являющихся модернизацией еще советской модели Ту-204. Об этом в интервью РБК-ТВ рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

При этом в своем анонсе он уточнил, что «государственная авиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж», то есть речь идет о выпуске лайнеров в устаревшей модификации с тремя членами экипажа. Все современные гражданские самолеты управляются первым и вторым пилотом, задачи бортинженера берет на себя автоматика.

Модернизация в этом вопросе была одним из главных условий российских авиакомпаний для закупок Ту-214. По всей видимости, договориться с ними не удалось. По словам Мантурова, выпуск самолетов планируется в грузовых версиях. Далее он надеется, что производство само по себе приведет к переходу на двухчленных экипаж.

Ту-214 является среднемагистральным пассажирским самолетом вместимостью до 210 пассажиров с максимальной дальность полета - 6,5 тысячи километров. Он выпускается с 1996 года на Казанском авиационном заводе (КАЗ), однако давно уже не эксплуатируется пассажирскими авиаперевозчиками из-за повышенных, по сравнению с иностранными конкурентами, расходов на эксплуатацию. В том числе они связаны и с третьим членом экипажа.

После начала боевых действий на Украине и отказа главных производителей гражданской авиации от сотрудничества с российскими авиакомпаниями правительство утвердило план развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. В него вошел и Ту-214, предполагалось, что в 2023 году перевозчики получат три самолета, в 2024-м - семь, а далее - по десять каждый год.

Все планы были сорваны, при этом в КАЗ уже понимают, что пересмотренные требования по выпуску четырех самолетов в этом году выполнить не удастся. Предприятие сможет только закончить сборку лайнера, начатую в 2024-м. Основной проблемой на предприятии называют нехватку инженеров.