В стране и мире

В России собрались выпускать устаревшие самолеты

Печать
Telegram

К 2027-2028 годам в России каждый год будут выпускать не менее 20 самолетов Ту-214, являющихся модернизацией еще советской модели Ту-204. Об этом в интервью РБК-ТВ рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

При этом в своем анонсе он уточнил, что «государственная авиация не ставит задачу перехода на двухчленный экипаж», то есть речь идет о выпуске лайнеров в устаревшей модификации с тремя членами экипажа. Все современные гражданские самолеты управляются первым и вторым пилотом, задачи бортинженера берет на себя автоматика.

Модернизация в этом вопросе была одним из главных условий российских авиакомпаний для закупок Ту-214. По всей видимости, договориться с ними не удалось. По словам Мантурова, выпуск самолетов планируется в грузовых версиях. Далее он надеется, что производство само по себе приведет к переходу на двухчленных экипаж.

Ту-214 является среднемагистральным пассажирским самолетом вместимостью до 210 пассажиров с максимальной дальность полета - 6,5 тысячи километров. Он выпускается с 1996 года на Казанском авиационном заводе (КАЗ), однако давно уже не эксплуатируется пассажирскими авиаперевозчиками из-за повышенных, по сравнению с иностранными конкурентами, расходов на эксплуатацию. В том числе они связаны и с третьим членом экипажа.

После начала боевых действий на Украине и отказа главных производителей гражданской авиации от сотрудничества с российскими авиакомпаниями правительство утвердило план развития гражданской авиаотрасли до 2030 года. В него вошел и Ту-214, предполагалось, что в 2023 году перевозчики получат три самолета, в 2024-м - семь, а далее - по десять каждый год.

Все планы были сорваны, при этом в КАЗ уже понимают, что пересмотренные требования по выпуску четырех самолетов в этом году выполнить не удастся. Предприятие сможет только закончить сборку лайнера, начатую в 2024-м. Основной проблемой на предприятии называют нехватку инженеров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте