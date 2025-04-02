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В стране и мире

Российские власти собрались удвоить лимит сверхурочной работы

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Российские власти пришли к общему решению с профсоюзами и бизнесом по поводу изменений в Трудовой кодекс (ТК), направленных на повышение гибкости рынка труда, разрешающих, в частности, возможность увеличения нормы сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».

Согласно проекту, помимо удвоения годовых лимита на переработки, предлагается снять ограничение на работу сверх нормы в течение двух дней подряд, сохранив предписание о невозможности сверхурочных, превышающих четыре часа в сутки. В документе также установлены случаи, когда продолжительность сверхурочной работы не может превышать 120 часов в год. К ним отнесены сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по совместительству более чем на четверть ставки, а также работников ряда вредных производств.

Также оговаривается, что перед привлечением к дополнительной работе сверх нормы 120 часов работники имеют право на предварительный медицинский осмотр.

Предполагается, что первые два часа дополнительной работы в день будут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, последующие – не менее чем в двойном.

По данным собеседников издания, предполагается, что изменения в случае принятия могут вступить в силу уже с 1 сентября.

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Источник — lenta.ru
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