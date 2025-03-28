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В стране и мире

Пятилетний ребенок привез из Египта в Россию редкого паразита

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Пятилетний россиянин привез с отдыха в Египте редкого паразита и угодил в больницу на 12 дней. Об этом пишет Baza в Telegram.

Ребенка госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. У него были сильные боли в животе, высокая температура, высыпания на коже и слабость. Мать не понимала, что происходит с сыном.

Изначально врачи думали, что у пациента аппендицит, но после гистологического анализа диагноз изменился. «Оказалось, что у мальчика анкилостома, — говорится в сообщении. — Это редкий вид глистов, которые попадают в организм во время заглатывания или через кожу и поражают пищеварительную систему и легкие».

Отмечается, что заражение может привести к трагическим последствиям. Однако в случае россиянина все обошлось: после длительного лечения в больнице он стал активным, в контрольных анализах анкилостомы не нашли.

Ранее в Таиланде среди российских туристов началась вспышка скарлатины. От очередной опасной инфекции страдают как взрослые, так и дети.

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Источник — lenta.ru
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